Таргани – надзвичайно неприємні сусіди, і щоб позбутися їх, недостатньо лише одноразової дії. Потрібен комплексний підхід, який включає профілактику, дотримання чистоти та використання ефективних засобів. УНІАН розповідає, як позбутися тарганів у квартирі.

Як позбутися тарганів?

Спочатку потрібно провести ретельну інспекцію всіх меблів, адже таргани можуть влаштувати гніздо навіть між пачками з крупою в дальньому кутку, тому весь вміст потрібно вийняти та переглянути, а також прибрати якомога далі від оброблюваних місць. Якщо ви виявили гнізда, їх потрібно знищити інсектицидом. Бажано відсунути й меблі від стін, але якщо це неможливо – забризкати в щілини спрей від тарганів.

Окрім цих дій, потрібно прибрати залишки продуктів та крихти, ретельно вимити всі полиці та ящики з мильним засобом або використовувати народні засоби. У максимально доступних місцях – уздовж плінтусів, навколо каналізаційних та вентиляційних отворів – нанести безперервні смужки олівцем від тарганів або розставити крапки пастою на відстані 15-20 сантиметрів. Також потрібно герметично закрити всі можливі «входи» у квартиру, через які таргани можуть залізти ззовні.

Важливо пам’ятати, що до хімічних засобів у тарганів рано чи пізно відбувається адаптація, тому вам доведеться перебрати кілька видів, якщо ви помітите, що результат починає зникати.

Коли ви знищили гнізда, зробили генеральне прибирання та провели обробку, варто попіклуватися про збереження результату: