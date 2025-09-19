Появу лусочниць спричиняє волога у будинках

Лусочниці (або лусківниці) – це дрібні комахи, які часто з’являються у вологих місцях, таких як ванна кімната. Вони можуть бути не дуже помітними, але при збільшенні чисельності доставляють дискомфорт. Onet розповідає, як можна їх позбутися.

Чому з’являються лусочниці?

Появу лусочниць спричиняє волога у будинках. Вони часто мешкають у темних та малопровітрюваних закутках, за меблями, у шафках, під сантехнікою, де є підвищена вологість.

Проте користь від них також є. Лусочниці харчуються мертвими комахами, харчовими залишками, сміттям та навіть волоссям – усім, що забруднює ваш дім. Тому можна вважати, що вони наші союзники у підтримці чистоти вдома.

Однак у деяких випадках лусочниці можуть стати проблемою, особливо коли їх багато. Вологі умови можуть призвести до їх значного розмноження. Це часто трапляється у літніх будинках, невикористовуваних кімнатах або в місцях, які рідко відвідують або прибирають. Вони мешкають у щілинах під меблями, за шпалерами та в різних прихованих місцях.

Проблема полягає у здатності лусочниць перетравлювати целюлозу. Тому велика кількість цих комах може пошкодити папір, такий як шпалери, книги, старі документи та різні колекційні предмети. Вони також можуть пошкодити різні тканини.

Тож якщо у вас є колекції цінних книг, паперів чи документів, а також тканин чи сушених рослин, варто обмежити популяцію лусочниць. Найкраще використовувати натуральні домашні засоби, такі як харчова сода.

Як використовувати харчову соду?

Найпростіший спосіб зменшити кількість лусочниць – це ретельно прибрати свій будинок та підтримувати чистоту. Додавання харчової соди до води, яка використовуються для миття підлоги, значно зменшить проблему з ними.

Також важливо зменшити вологість у вашому будинку, особливо у ванній кімнаті.

Якщо ж лусочниць дуже багато, можна змішати цукор та харчову соду (у співвідношенні 1:2), а потім посипати цією сумішшю підлогу. Ця суміш смертельна для них. Аналогічну смертельну дію на них має і розпушувач. Тому можна посипати розпушувачем місяця, де вони водяться. Але потім ці ділянки слід ретельно пропилососити.