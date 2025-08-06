Лавровий лист має сильний аромат, який відлякує різних кома[

Виявляється, лаврові листки – не лише прянощі для страв. Дехто спеціально розкладає лавровий лист у кути квартири. «24 канал» розповідає, навіщо так робити та з якою проблемою це допоможе.

Навіщо розкладати по кутах житла лаврові листки

Лавровий лист має сильний аромат, який відлякує різних комах – мурах, тарганів, міль та комарів.

Запах ефірних олій у лаврі неприємний для багатьох шкідників, тому розкладені по кутках листочки можуть діяти як природна «охорона» житла. Також аромат можна посилити, якщо трохи поламати листочки, щоб вони виділили більше ефірних олій.

Окрім цього лавровий лист чудово поглинає неприємні запахи, особливо в сирих чи закритих приміщеннях. Його можна покласти не лише в кутки, а й у шафки, взуттєві полиці або біля смітника. Для цього потрібно покласти по 1-2 сухих листки в кожен кут або мішечок з тканини. Змінювати їх потрібно раз на 7-10 днів, щоб зберігалась ефективність.