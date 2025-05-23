Зникнуть назавжди: 4 способи позбутися пилових кліщів вдома
Їхня надмірна кількість може негативно впливати на стан певні категорії людей
Пилові кліщі – небажані мешканці на постелі та м’яких меблях, яких не так легко побачити. Вони живляться змертвілими клітинами тіла, а їхня надмірна кількість може негативно впливати на здоров’я. Від них може бути закладеність носа, свербіж очей, біль у горлі, чхання чи кашель. «24 канал» розповідає, як позбутися від цих неприємних відчуттів та вивести кліщів.
Які методи ефективні?
- Замороження. Якщо у вас є шовкова постіль, ви можете помістити її в морозильну камеру та заморозити на добу, адже її не можна прати при високій температурі. Попередньо покладіть постіль у пакет, а вийнявши – добре струсіть її на свіжому повітрі.
- Вологе прибирання. На жаль, сухе прибирання не дуже ефективне, бо може ще більше рознести пил та кліщів по всьому будинку. У такому випадку варто зробити вологе прибирання з використанням 20% розчину кухонної солі.
- Ефірні олії. Проти кліщів ефективна евкаліптова олія. Вам треба розпилити її по тканинах, постільній білизні та м’яких меблях й килимах.
- Інфузорна земля. Використовуйте кізельгур – дрібнодисперсний порошок, який виготовляється зі скам’янілих останків крихітних водних організмів. Щоб знищити кліщів, посипте його на постіль та матрац, а потім залиште на кілька годин та зберіть усе пилососом.
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