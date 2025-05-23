Їхня надмірна кількість може негативно впливати на стан певні категорії людей

Пилові кліщі – небажані мешканці на постелі та м’яких меблях, яких не так легко побачити. Вони живляться змертвілими клітинами тіла, а їхня надмірна кількість може негативно впливати на здоров’я. Від них може бути закладеність носа, свербіж очей, біль у горлі, чхання чи кашель. «24 канал» розповідає, як позбутися від цих неприємних відчуттів та вивести кліщів.

Які методи ефективні?