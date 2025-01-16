Лимонний сік не слід змішувати з відбілювачами

Лимон – популярний природний очисник, який часто використовується для догляду за різними поверхнями та предметами побуту. Однак не всі матеріали та речі підходять для чищення лимоном, і його кислота може завдати шкоди. Better Homes & Gardens пише, які предмети краще залишити без цього природного засобу, щоб не зіпсувати їхній вигляд або функціональність.

Паркетна підлога

Лимонний сік може пошкодити ущільнювач на паркеті, що призводить до потьмяніння та робить поверхню більш вразливою до механічних пошкоджень. Якщо ви випадково розлили сік або впустили шматочок лимона, постарайтеся швидко прибрати його, щоб мінімізувати контакт з підлогою та зберегти її в ідеальному стані.

Латунне покриття

Вироби з латунним покриттям не рекомендується чистити лимонним соком, оскільки це може викликати корозію. Щоб зрозуміти, чи виготовлений предмет із суцільної латуні або з латунної пластини, можна перевірити його магнітом. Якщо магніт не притягується, скоріше за все, це суцільна латунь, і її можна чистити лимоном, але вироби з покриттям вимагають обережності.

Делікатний одяг

Лимонна кислота може пошкодити ніжні тканини, такі як шовк, ослаблюючи волокна. Для прання делікатних речей краще використовувати спеціалізовані засоби для тканин, що забезпечать м'яке і безпечне очищення без ризику пошкодження.

Чорний або кольоровий одяг

Лимонний сік може мати відбілювальний ефект не тільки на білому, а й на темному та кольоровому одязі. Це може призвести до непоправного вигоряння кольору або плям, тому краще уникати використання лимона на таких тканинах.

Натуральний камінь

Кислотність лимонного соку може спричинити появу плям або пошкоджень на поверхнях з натурального каменю, таких як мармур або граніт. Для догляду за такими поверхнями краще використовувати спеціальні засоби, що не містять кислот.

Відбілювач

Лимонний сік не слід змішувати з відбілювачами, оскільки при їх реакції може утворитися токсичний газ. Це правило важливе навіть при випадковому потраплянні лимонного соку в побутову хімію.

Електронні екрани

Чищення електронних екранів лимонним соком може призвести до корозії та порушення функціонування пристроїв. Для догляду за екраном краще використовувати спеціальні засоби, призначені для очищення техніки, щоб уникнути пошкоджень.

Чавунний посуд

Лимонний сік може позбавити чавунний посуд захисного масляного шару, що призводить до його пошкодження та зниження антипригарних властивостей. Для чищення чавуну рекомендується використовувати сіль та теплу воду, а після очищення злегка змащувати поверхню маслом.