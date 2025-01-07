Мийте жалюзі зверху вниз, щоб уникнути появи розводів на поверхні

Миття жалюзі часто стає справжнім випробуванням для господинь, адже вони мають складну структуру і швидко збирають пил та бруд. Незалежно від того, чи це вертикальні, горизонтальні, тканинні чи алюмінієві жалюзі, для кожного виду є свої правила догляду. Однак є способи чистити їх без зняття, що значно полегшує процес і допомагає зберегти час. Детальніше про це пишуть «Вікна».

Загальні поради по миттю жалюзі

Щоб не витрачати багато часу на очищення, краще регулярно підтримувати чистоту. Оскільки складні забруднення і старі сліди жиру видаляти значно важче, завжди намагайтеся очищати жалюзі хоча б раз на місяць.

Мийте жалюзі зверху вниз, щоб уникнути появи розводів на поверхні. Після цього можна обробити ламелі антистатичним засобом, це дозволить знизити кількість пилу, що осідає на них, і зробить наступне прибирання набагато простішим.

Особливо обережно потрібно поводитися з дерев’яними жалюзями, їх не рекомендується мити водою. Краще використовувати спеціальний засіб для очищення та м’яку ганчірку.

Необхідні засоби та інструменти

Для очищення жалюзі важливо обрати правильний мийний засіб. Ось кілька ефективних варіантів:

розчин господарського мила: 3 столові ложки на 3 літри води;

мийний засіб для посуду: 1 столова ложка на 3 літри води;

гель для прання: 1 столова ложка на 10 літрів води;

засіб для миття скла.

Додатково вам знадобляться такі інструменти:

рукавички для захисту рук;

пульверизатор для рівномірного нанесення мийного засобу;

серветки з мікрофібри для ефективного протирання поверхні;

суха м’яка ганчірка для остаточного очищення;

губка для миття посуду для видалення забруднень із важкодоступних місць;

спрей-антистатик, яким можна обробити жалюзі після чистки для того, щоб зменшити осадження пилу.

Ці прості лайфхаки допоможуть вам ефективно чистити жалюзі без необхідності знімати їх з вікна, зберігаючи при цьому чистоту та свіжість вашого інтер’єру.