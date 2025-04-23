Важливо – не терти тканину, щоб не пошкодити структуру

Позбутися плям і неприємного запаху з матраца можна не тільки у хімчистці – цілком можливо зробити це самостійно. ProstoWay розповідає, як очистити матрац у домашніх умовах.

Як почистити матрац?

Для початку потрібно використати будівельний пилосос та очистити матрац з усіх боків.

Для очищення підійде звичайний пральний порошок або інший засіб для прання, який потрібно розвести в воді (70-80 °C). Пропорції такі – 1 чайна ложка на літр води. Отриману суміш потрібно перелити в пульверизатор та нанести на забруднені місця.

Також ви можете використати для нанесення цього засобу звичайну губку. Важливо не терти тканину, щоб не пошкодити структуру. Після цього видаліть піну спеціальними серветками з мікрофібри.