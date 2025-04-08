Проте повернути її первинну м’якість та свіжість можна за пару годин, завдяки простому секрету

Ваша улюблена подушка стала жорстокою або почала неприємно пахнути? Не поспішайте купувати нову – її можна легко оновити вдома без хімчистки. Ukr.Media розповідає, як повернути старій подушці м’якість та свіжість.

З часом наповнювач подушки збивається в грудки, а пил, піт та пилові кліщі перетворюють її на розсадник бактерій. Проте повернути її первинну м’якість та свіжість можна за пару годин, завдяки простому секрету. Все що вам потрібно це пральна машина та тенісні м’ячики.

Як випрати подушку?

Ключ до успіху – правильна підготовка. Тому перед пранням перевірте бирку: якщо на ній є значок «можна прати», дійте сміливо. Якщо бирки немає, орієнтуйтеся на матеріал: синтетичні (холлофайбер, комфорель) і пухові подушки зазвичай перуть у машинці, а з гречаним лушпинням, пір'ям або memory foam – краще не ризикувати. Застебніть усі блискавки на чохлі (або зніміть його) і покладіть подушку в барабан. Щоб наповнювач не збився, додайте 2-3 тенісні м’ячики. Вони будуть «бити» по подушці під час прання, зберігаючи її об'єм. Виберіть режим «делікатне прання» при температурі 30-40°C. Для пухових подушок додайте краплю м'якого шампуню, для синтетики підійде звичайний гель для прання. Не використовуйте кондиціонер – він може залишити плівку на наповнювачі. Після прання відіжміть подушку на мінімальних обертах, щоб не пошкодити структуру. Потім потрібно висушити подушку. Ідеальний варіант – сонячний день. Розвісьте подушку на мотузці та періодично струшуйте та перевертайте її. Якщо сушите в машинці, додайте ті ж тенісні м'ячики та виберіть режим з низькою температурою.

Повне сушіння можу зайняти 12-24 години. Не прибирайте подушку в шафу, поки вона не стане абсолютно сухою всередині, інакше там з’явиться пліснява.

Але якщо після прання подушка все одно пласка, покладіть її на 2-3 години під вантаж (наприклад, стопку книг) – це відновить її форму.

Також ви можете посипати наповнювач содою, якщо запах залишився. Залиште так на годину, а потім пропилососьте.

Для профілактики періть подушки кожні 3-4 місяці – це допоможе знищити кліщів та освіжити подушку.

Чому варто використовувати тенісні м’ячики?

Ребриста поверхня м’ячів «розбиває» грудки наповнювача, а рух у барабані імітує професійне чищення. Також цей метод часто використовують у готелях. А для пухових виробів можна замінити м’ячики на спеціальні пластикові кульки для сушіння.