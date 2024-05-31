Щоб запобігти появі плісняви, варто регулярно чистити барабан пральної машини

Через теплу воду, погане провітрювання і закритий барабан на гумці пральної машини часто утворюється пліснява. Для того, щоб запобігти її появі варто регулярно чистити барабан. Ефективні способи, як побороти плісняву за допомогою простих і дешевих засобів, читайте на ZAXID.NET.

Білизна

Засіб потрібно розвести у воді в пропорції 1:4 і нанести його на гумову манжету, ретельно протираючи губкою, пише «Главред». Робіть це у рукавицях, щоб захистити руки.

Після цього для кращого очищення усієї пральної машини можна запустити прання, заливши туди розчин білизни з оцтом. Обидві рідини потрібно змішати у рівних пропорціях. Прання запустити на максимальній температурі й без віджиму.

Перекис водню і сік лимона

Для розчину потрібно:

2 склянки води;

півсклянки перекису водню;

чверть склянки лимонного соку.

Сік лимона можна замінити на лимонну кислоту.

Розчином ретельно протерти забруднені місця. Опісля – увімкнути прання з порошком, щоб промити барабан перед пранням одягу.

Оцет

Щоб очистити плісняву, потрібно нанести оцет на кухонну губку, додати трішки будь-якого миючого засобу і протерти ущільнюючу резинку і барабан.

Після цього потрібно помити пральну машину всередині гарячою водою з господарським милом. Для цього 200 г мила потрібно розчинити у 4 л води. Якщо братимете менше води, розрахуйте відповідну пропорцію мила (на кожен літр води – 50 г мила).