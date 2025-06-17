Для того, аби мухи зникли з вашої оселі, вам не потрібно купувати дорогі засоби

Мухи не лише дратують своїм дзижчанням, а й можуть переносити численні хвороби, тож їх варто позбутися якнайшвидше. «24 канал» розповідає, як позбутися мух вдома без хімічних засобів.

Що відлякує мух у квартирі?

Для того, аби мухи зникли з вашої оселі, вам не потрібно купувати дорогі засоби. Ви можете приготувати вдома кілька засобів, які діятимуть не гірше.

Ось кілька простих засобів, що допоможуть позбутися мух: