Як позбутися мух у домі без хімії: народні засоби, що відлякують комах
Для того, аби мухи зникли з вашої оселі, вам не потрібно купувати дорогі засоби
Мухи не лише дратують своїм дзижчанням, а й можуть переносити численні хвороби, тож їх варто позбутися якнайшвидше. «24 канал» розповідає, як позбутися мух вдома без хімічних засобів.
Що відлякує мух у квартирі?
Для того, аби мухи зникли з вашої оселі, вам не потрібно купувати дорогі засоби. Ви можете приготувати вдома кілька засобів, які діятимуть не гірше.
Ось кілька простих засобів, що допоможуть позбутися мух:
- Оцет. В літрі теплої води потрібно розчинити 100 мл оцту, а після цього змочити у цьому розчині губку. Після цього протріть губкою усі поверхні дому – особливу увагу зверніть на кухонні стільниці, підвіконня та вікна, адже на них мухи сідають найчастіше.
- Ефірні олії. Деякі запахи рослин, зокрема, гвоздика, базилік, лаванда, м’ята та евкаліпт – дуже неприємні для мух. Тому ефірні олії з цими запахами можуть ефективно відлякувати мух у вашій оселі. Налийте воду в пульверизатор та додайте ефірну олію, а тоді регулярно розпорошуйте суміш по кімнаті.
- Пучки лікарських трав. Пижма, полин, лавр та бузина – це рослини, які допомагають у боротьбі з мухами. Також комахи не люблять бадилля томатів та черемху. Ви можете розвішати пучки трав над стелею або розкласти у шафах.
- Цитрусові. Наріжте на частинки лимон, апельсин та розкладіть по підвіконнях та шафах, а всередину скибочок можете вкласти гвоздику. Але потрібно слідкувати за тим, аби фрукти не зіпсувались – адже тоді замість мух можуть з’явитись мошки.
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