З настанням літа жителів квартир та будинків починають турбувати різноманітні комахи. Особливо неприємними є плодові мошки, відомі також як фруктові мошки. Express розповідає, як позбутися шкідників за допомогою простих засобів.

Як позбутися мошок?

Ви можете скористатися спеціальним спреєм, але він часто містить агресивні хімічні речовини, які залишаться на поверхнях. Тому експерти Insight Pest Northwest радять використовувати свіжу зелень, розкладаючи їх навколо ваших фруктів, які так приваблюють фруктових мошок.

«Свіжий базилік або лаврове листя у мисках для фруктів або біля проблемних ділянок може допомогти відлякати плодових мошок завдяки їхньому сильному аромату», – розповіли експерти.

І хоча у плодових мошок немає носа, але є два високочутливих органи нюху на голові, а це означає, що їх можна легко збити з пантелику певними запахами. Базилік і лавровий лист виділяють сильнодійні олії, які фруктові мухи вважають дратівливими, і ці аромати не тільки відлякують мух, але й допомагають замаскувати запах фруктів, що дозрівають.

Також ви можете розпилити кілька крапель ефірної олії, змішаної з водою, навколо проблемних зон. Однак, варто пам’ятати, що більшість ефірних олій шкідливі для котів та собак, тому якщо у вас є улюбленець, краще використовувати трави.