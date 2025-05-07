Якщо ви хочете позбутися небажаних запахів, то озонування – найпростіший спосіб

Коти та собаки приносять радість, але можуть залишати характерний запах у квартирі. «24 канал» розповідає, як завдяки перевіреним методам прибрати запах від домашніх тварин.

Як прибрати запах собаки?

Специфічний запах від собаки – це норма. Та якщо ваш улюбленець буде дотримуватись правил гігієни та залишатиметься здоровим, тоді рівень неприємного запаху знизиться.

Якщо ви хочете позбутися небажаних запахів, то озонування – найпростіший спосіб. Ви можете дезінфікувати все приміщення, або ж конкретні місця, де собака буває найчастіше.

Також ви можете обробити тверді поверхні розчином марганцівки, якщо хочете спробувати народні методи. Проте такий метод не варто використовувати на світлих речах та меблях, адже вони від цього набудуть рожевого забарвлення.

А темні поверхні ви можете очистити розчином йоду, додаючи 15-20 крапель на літр води.

Як прибрати запах котячої сечі?

Існують народні методи, які допомагають позбутися запах котячої сечі, проте у їхньому використанні вам варто бути обережними, та спершу обробити невелику ділянку, а тільки згодом наносити його на всю поверхню.

Почати варто з приготування розчину – змішайте теплу воду та сіль. Нанесіть його на слід від сечі, який має неприємний запах. На два літри води буде цілком достатньо 1 столової ложки солі.

Також ви можете розбавити воду оцтом у пропорції 1:2 та нанести такий засіб на місця, що мають аромат. Він має нейтралізувати усі запахи, і його не потрібно змивати після обробки – так ваша кішка не повернеться на це місце згодом.

Якщо ви тільки помітили свіжу пляму на підлозі, швидко усуньте її та помийте безворсове покриття водою з лимонним соком, содою чи оцтом. Проте, якщо ви помітили вже стару пляму, потрібно використовувати побутову хімію або розчин з перекисом водню.