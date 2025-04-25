Поєднання різних хімічних складів може давати реакцію, яка спрацює неправильно, і замість чистої підлоги ви отримаєте білий наліт та розводи

Ви щойно помили підлогу, але вже за годину вона липне та збирає пил? Це не випадковість, а поширена помилка, якої припускаються багато людей. Ukr. Media розповідає, як швидко це виправити.

Надлишок мийного засобу

Багато хто вважає, що чим більше концентрату додати у воду, тим краще відмиється підлога. Насправді надлишки засобу не змиваються повністю та залишають липку плівку. Тому варто використовувати рівно стільки засобу, скільки вказано на упаковці.

А для звичайних забруднень достатньо половини рекомендованої дози.

Змішування несумісних засобів

Поєднання різних хімічних складів може давати реакцію, яка спрацює неправильно, і замість чистої підлоги ви отримаєте білий наліт та розводи. Краще обирати один тип мийного засобу для всього прибирання.

Холодна вода для миття

Деякі засоби вимагають теплої води для правильного розчинення. У холодній воді вони кристалізуються та осідають на поверхні. Тому спочатку перевірте інструкцію від виробника. Більшість концентратів ефективно працюють при температурі води 30-40°C.

Відсутність повторного ополіскування

Після миття з мийним засобом підлогу потрібно промити чистою водою, тому що залишки засобів можуть притягувати бруд. Наберіть відро чистої води та протріть підлогу ще раз.

Стара або брудна ганчірка

Волокна зношеної тканини можуть залишати на підлозі мікрочастинки, які створюють ефект липкості. Щоб уникнути цього міняйте ганчірки кожна 2-3 місяці. Для миття підлоги краще використовувати мікрофібру або бавовняні тканини без ворсу.

Як перевірити якість прибирання

Спробуйте провести долонею по вимитій підлозі. Якщо ви відчуваєте опір або на руці залишається бруд, отже підлога ще брудна і на ній залишився наліт.

Для ідеального результату після миття увімкніть вентилятор або відкрийте вікно, тому що швидке висихання запобігатиме осіданню пилу.