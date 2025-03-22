Миття підлоги – не найприємніше заняття, особливо коли залишаються плями та розводи, навіть після ретельного прибирання. Багато хто використовує спеціальні магазинні засоби, але досягти відмінного результату можна і без них, використовуючи підручні продукти. УНІАН розповідає, що варто додати у воду, щоб підлога блищала чистотою.

Чим мити підлогу: ефективні домашні засоби

Усунути забруднення допоможуть засоби, які вже є у вашому домі:

Гліцерин – допоможе вивести плями з паркету та дерев’яної підлоги. Його додають з розрахунку 1 ч. л. засобу на 100 мл води. Оцет – його слабкий розчин можна використати для миття ламінату. Достатньо буде додати 1 ст. л. оцту на літр води. Молоко – допоможе вимити лінолеум. Для цього молоко потрібно розвести з водою у рівних пропорціях. Після того, як ви помиєте підлогу, її варто потім натерти сухою ганчіркою. Мильний розчин – найпростіший засіб, який допомагає очистити кахельну плитку. Також мило добре справляється з багатьма плямами на поверхні

Також має значення і те, якою водою потрібно мити підлогу. Деякі господині вирішують користуватись гарячою водою, коли холодна вже не допомагає відмивати забруднення. Однак це неправильно: гаряча вода швидко випаровується і на підлозі можуть залишатись розводи від мийних засобів. Щоб цього не відбувалось, вода повинна бути теплою або кімнатної температури.