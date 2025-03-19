Важливо зазначити, що виробники не рекомендують без вагомої причини осушувати бак та довго залишати його порожнім

На перший погляд, процес зливу води з бойлера здається простим, але на практиці може викликати труднощі. Особливо, якщо потрібно зробити це терміново і без спеціальних навичок. «24 канал» розповідає, як правильно злити воду з бойлера.

Важливо зазначити, що виробники не рекомендують без вагомої причини осушувати бак та довго залишати його порожнім. Особливо, якщо у вас модель з мокрим ТЕНом. Через контакт з повітрям, що заповнює резервуар для рідини, його стан може сильно погіршитися. Моделі з сухим ТЕНом стійкі до впливу повітря завдяки захисту спеціальним покриттям з кераміки. Проте, перед зливом переконайтеся, що в цьому є крайня потреба.

Як підготувати бойлер до зливу води

Перед початком роботи дотримуйтеся таких кроків:

Відключіть бойлер від електромережі, щоб уникнути короткого замикання та інших небезпечних ситуацій. Припиніть подачу води, повернувши відповідний вентиль. Залиште бойлер на пару годин вимкнутим. Вода повинна охолонути, інакше ви можете отримати опіки. Від’єднайте трубки, які відповідають за подачу гарячої та холодної води.

Після підготовки ви можете перейти до самого процесу зливу води.

Спосіб 1: Як злити воду з бойлера через запобіжний клапан

Якщо бойлер встановлений правильно, у ньому має бути запобіжний клапан для швидкого спуску рідини. Він розташований на штанзі перед отвором в резервуар для рідини або на холодній трубі.

В аварійних ситуаціях вода автоматично зливається. Проте рекомендується щомісяця проводити перевірку запобіжного крана. Для цього поверніть його ручку і почекайте пару хвилин, і за нормальних умов вода повинна рівною цівкою политись. Якщо вода виходить слабо та нерівномірно або не проходить взагалі, отже канал засмітився і не справляється зі своїм завданням. Ви можете спробувати почистити канал, але при сильному засмічуванні клапан, швидше за все, доведеться міняти.

Як злити воду через клапан:

Розмістіть під бойлером місткість для збору води. Відкрийте вентиль. Дочекайтеся поки рідина стече і знову закрийте його.

Після цього ви можете провести чистку від накипу, промити водонагрівач для усунення неприємного запаху.

Спосіб 2: Як осушити бак через отвір для холодної води

Якщо у бойлері немає зливного крана або клапана, ви можете використати отвір, призначений для відводу холодної води. Теж саме стосується ситуації, коли клапан засмітився. Цей метод трохи складніший і вам знадобиться додатковий інструмент – розвідний ключ.

Алгоритм дій:

Проведіть підготовчі маніпуляції. Обов'язково закрийте кран для подачі гарячої води, інакше ризикуєте затопити приміщення. Поставте під бойлер місткість в яку поміститься вода, яку зливаєте. Візьміть розвідний ключ і відкрутіть гайку, що сполучає клапан аварійного скидання з м'яким шлангом або комунікаційною трубою. Відкрутіть гайку, яка з'єднує скидний клапан і патрубок водонагрівача. Зніміть клапан для аварійного скидання рідини, за можливості промийте під великим напором, щоб позбутися засмічення. Відкрийте вентиль, який відповідає за подачу гарячої води. Це потрібно, щоб резервуар для рідини почав заповнюватися повітрям.

Одразу після відкриття останнього вентиля потече вода, але вам потрібно слідкувати за швидкістю зливу. Якщо рідина тече занадто сильно, потрібно прикрутити вентиль, який відповідає за подачу води гарячим краном. Залежно від обсягу резервуара, повний спуск рідини займе 3-5 хвилин.

Спосіб 3: Як злити воду через отвори для шлангів

Якщо ваш бойлер встановлений прямо над ванною, можна використовувати цей метод. Але у такому способі є свій мінус – контролювати швидкість та силу потоку не вийде.

Сам процес простий: відкрутіть і зніміть з вхідного отвору для подачі холодної і гарячої води шланги, а також повністю зніміть запобіжні клапани. Рідина з резервуара витече за 1-1,5 хвилини.