Москітна сітка – незамінний елемент захисту у теплу пору року. Проте з часом вона втрачає свій вигляд через накопичення пилу та бруду. Ukr.Media розповідає, як очистити москітну сітку перед літом без зайвих зусиль.

Демонтаж москітної сітки. Спочатку варто зняти сітку та перенести її у ванну кімнату. Під час демонтажу варто оглянути кріплення, і за необхідності, замінити їх, оскільки вони часто ламаються.

Приготування розчину для чищення. Зазвичай, для цього достатньо звичайного мийного засобу, розведеного в теплій воді. Проте якщо сітка має серйозні забруднення, можна додати до розчину кілька столових ложок нашатирного спирту для посилення очищувального ефекту. За відсутності нашатирного спирту допустимо використати звичайний відбілювач, проте не слід робити розчин надто концентрованим, щоб не пошкодити структуру сітки.

Очищення рамки та сітки. За допомогою розчину почніть видаляти основні забруднення. Спочатку очистіть рамку сітки, приділяючи особливу увагу кутам, де зазвичай накопичується багато бруду. Також обробіть саму сітку м’якою ганчіркою, змоченою в розчині для чищення. При цьому важливо не застосовувати надмірних зусиль, щоб не деформувати та не пошкодити сітчасту поверхню. Після нанесення розчину необхідно змити його холодною або теплою водою.