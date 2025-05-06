Оцет. Він має унікальні антибактеріальні та хімічні властивості, які легко допомагають видаляти накип. Спочатку змішайте оцет та воду у відношенні 1:1. Потім намочіть м’яку ганчірку або губку у розчині та протріть підошву. Після ретельного очищення підошви її потрібно протерти сухою ганчіркою.

Сода. Це відомий та популярний засіб для видалення накипу. Є два способи очищення праски: водний розчин та паста з соди. Щоб зробити водний розчин вам потрібно змішати 2 ложки соди та 100 мл води. Змочіть у цьому розчині губку та протріть забруднену підошву. В кінці обов’язково витріть праску насухо серветкою або рушником. А щоб зробити пасту з соди вам потрібно змішати 2 ложки соди з кількома краплями води. Потім візьміть зубну щітку та почніть чистити підошву. В кінці обов’язково змийте залишки пасти та витріть насухо.