Буде як нова: як ефективно почистити підошву праски від нагару
З часом на підошві праски може з’явитися темний нагар, який може залишати плями на одязі. Щоб уникнути пошкодження речей, праску потрібно регулярно чистити. «Чистота» розповідає, як легко впоратися з цією проблемою.
Як очистити праску від нагару?
Оцет. Він має унікальні антибактеріальні та хімічні властивості, які легко допомагають видаляти накип. Спочатку змішайте оцет та воду у відношенні 1:1. Потім намочіть м’яку ганчірку або губку у розчині та протріть підошву. Після ретельного очищення підошви її потрібно протерти сухою ганчіркою.
Сода. Це відомий та популярний засіб для видалення накипу. Є два способи очищення праски: водний розчин та паста з соди. Щоб зробити водний розчин вам потрібно змішати 2 ложки соди та 100 мл води. Змочіть у цьому розчині губку та протріть забруднену підошву. В кінці обов’язково витріть праску насухо серветкою або рушником. А щоб зробити пасту з соди вам потрібно змішати 2 ложки соди з кількома краплями води. Потім візьміть зубну щітку та почніть чистити підошву. В кінці обов’язково змийте залишки пасти та витріть насухо.
Зубна паста. Цей засіб дуже ефективний, а також є буквально у кожного вдома. Просто нанесіть пасту на підошву та почніть чищення. Можете додати теплої води, якщо хочете полегшити процес. На завершення протріть підошву вологою губкою або ватною паличкою.