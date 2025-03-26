Перед тим, як покласти одяг у пральну машину, плями варто обприскати розчиненою у воді харчовою содою

Плями від дезодоранту можуть зіпсувати вигляд улюбленого одягу, особливо на темних або білих речах. Проте існує простий і доступний спосіб їх усунути без агресивної хімії. Express.co.uk розповідає, як легко очистити одяг від плям дезодоранту.

Як ефективно очистити плями від дезодоранту?

Перед тим, як покласти одяг у пральну машину, плями варто обприскати розчиненою у воді харчовою содою. Якщо після цього ви все ще бачите плями, варто залишити одяг у теплому розчині соди на ніч.

Також ви можете додати 2-3 столові ложки соди в раковину з гарячою водою, щоб вона розчинилась і дайте охолонути. Після ви можете залишити в раковині брудний одяг.

Якщо ви не хочете використовувати раковину та замочування, можна спробувати інший метод – змішайте соду з холодною водою до утворення «молочної консистенції» та нанесіть її на плями, а потім залиште на ніч у поліетиленовому пакеті.