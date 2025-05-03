Як позбутися липкого жирного нальоту на кришках каструль: дієві способи
Жирний наліт на кришках каструль – одна з найпоширеніших проблем на кухні
Жирний наліт на кришках каструль – одна з найпоширеніших та найнеприємніших проблем на кухні. Він не лише псує вигляд посуду, а й створює ідеальні умови для розмноження бактерій. ТСН розповідає про перевірені способи, які допоможуть повернути кришкам чистоту.
Простий спосіб чищення кришок за 30 секунд
Найефективніший метод – гаряча вода та сода.
- Спочатку підготуйте необхідні складники: 2 столові ложки харчової соди, 500 мілілітрів гарячої води та кухонні щипці.
- Рівномірно розподіліть соду по забрудненій поверхні кришки.
- Обережно полийте окропом, щоб викликати активну реакцію з утворенням піни.
- Зачекайте 30 секунд, щоб засіб спрацював.
- Обережно видаліть жир, що розчинився, та залишки соди паперовим рушником.
Які існують способи чищення різних типів кришок?
- Скляні кришки: посипте поверхню сіллю та натріть половинкою лимона. Це допоможе швидко та ефективно усунути жир.
- Пластикові кришки: помістять в морозилку на 15 хвилин, а потім почистити жир жорсткою губкою чи щіткою. Після замороженні жирові відкладення стають крихкими, тому легко видаляються.
- Металеві кришки: замочіть їх у розчині з оцту та води у пропорції 1:1 на 10 хвилин. Цього часу повинно вистачити, щоб наліт та іржа зійшли.
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