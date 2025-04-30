Чайні пакетики чудово підходять не тільки для приготування чаю, а й для прибирання

Прибирання – не найцікавіше заняття, проте чиста та охайна квартира позитивно вливає на самопочуття та знижує рівень стресу. Mirror розповідає, як відмити каструлю від старого жиру без проблем.

Чайні пакетики чудово підходять не тільки для приготування чаю, а й для прибирання. Від знежирення каструль і сковорідок, чищення кухонних приладів до полірування та надання блиску дерев'яним меблям – старі чайні пакетики здатні творити дива. Вони добре підходять для чищення брудного кухонного посуду або якщо ви хочете почистити духовку і у вас брудне деко: просто покладіть кілька пакетиків чаю в гарячу воду з посудом – і залиште на кілька годин чи й цілий день.

Не потрібно використовувати для прибирання нові пакетики чаю. Якщо у вас є використаний пакетик чаю, просто киньте його в брудну каструлю. У чаї є дубильні речовини, які називаються танінами, що є природним мийним засобом.

Як відмити брудні каструлі цим способом: