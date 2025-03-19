Ви можете використовувати для відмивання спеціальні засоби, однак завжди потрібно звірятися з інструкцією

Очищення антипригарної сковорідки може стати справжнім викликом, особливо якщо залишки їжі та жиру в’їлися в покриття. УНІАН розповідає, як легко очистити антипригарну сковорідку, не пошкодивши її.

Як очистити антипригарну сковороду

Перше, що варто запам’ятати, – ніколи не мийте сковорідку, поки вона гаряча. Холодну сковорідку потрібно змочити водою та влити трохи мийного засобу. Потім за допомогою губки або м'якої щітки очищаємо її від залишків їжі та жиру. Важливо пам’ятати, що не можна використовувати жорсткі мийні засоби, металеві або абразивні губки, які здатні пошкодити покриття.

Якщо зазначений спосіб не допоміг, протираємо плями сумішшю соди з водою або оцтом і миємо. Потім просушуємо сковорідку рушником і прибираємо в сухе місце.

Але якщо перед вами стоїть завдання, як очистити дуже брудні сковорідки з антипригарним покриттям, то можна замочити її на кілька годин у воді, щоб шматочки, які прилипли, розм'якшилися і відлипли. Після цього можна продовжити її відмивати.

Також у разі серйозних забруднень, можна всипати в сковорідку пакетик розпушувача, додати води, щоб покрити плями та жир, а потім прокип'ятити цю суміш у сковорідці близько 10 хвилин. Залишаємо її охолонути та далі миємо звичайним способом.

Ви можете використовувати для відмивання спеціальні засоби, однак завжди потрібно звірятися з інструкцією – там часто вказані типи поверхонь, на які їх можна наносити.

Якщо у вас є господарське мило, то можна використати його. Натираємо невелику його кількість на тертці та поміщаємо в сковороду. Додаємо воду, щоб вона діставала до нагару і кип'ятимо близько 15 хвилин. Після того, як сковорідка стане холодною, миємо її.