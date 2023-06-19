Майже всі виробники посудомийних машин не рекомендують використовувати свою техніку без солі

Щоб посудомийка могла працювати максимально ефективно, її потрібно регулярно доглядати і очищати. Найкраще з цим завданням справляються спеціальні очисники, проте тільки їх недостатньо. «Епіцентр» розповідає, як правильно використовувати очисники, а також які ще методи і засоби допоможуть якісно доглядати за приладом.

Очисники для посудомийних машин

Очисники для посудомийних машин зазвичай використовуються для догляду за важкодоступними місцями, такими як фільтри, розпилювачі води та труби. Ці засоби добре справляються з жиром, накипом (нальотом) і навіть неприємними запахами. В основному вони випускаються у вигляді гелів та таблеток. Очисники для посудомийок використовуються приблизно один раз на три місяці, але іноді частіше. Все залежить від стану фільтрів та труб. Якщо ви погано видаляєте залишки їжі з посуду перед тим, як відправити його мити, можливо, вам потрібно чистити машину набагато частіше.

Сіль для пом’якшення води

Видалення накипу та вапняного нальоту важливі, але краще відразу мінімізувати їхню появу, для чого й застосовується сіль. Якщо вода у вашому населеному пункті має високий вміст мінералів, у посудомийці може утворюватися накип та вапняний наліт. Щоб видалити ці відкладення та пом'якшити воду, потрібна сіль.

Майже всі виробники посудомийних машин не рекомендують використовувати свою техніку без солі. Зазвичай про її відсутність сигналізує спеціальний індикатор. Якщо ви не знаєте, куди засипати сіль у посудомийну машину, ознайомтеся з інструкцією з експлуатації. Переважно це невеликий отвір знизу, в який засипається сіль за допомогою спеціальної лійки, що йде в комплекті з посудомийкою.

Чищення зовнішніх поверхонь

Очистіть їх за допомогою м'якої тканини або губки, змочених в якомусь універсальному миючому засобі. Уникайте використання абразивних чи хімічно агресивних очищувачів, щоб не пошкодити покриття.

Як почистити посудомийну машину

1. Розмістіть очищувач у посудомийній машині так, як цього вимагає інструкція на упаковці. Якщо це гель, то швидше за все потрібно встановити пляшечку в нижньому піддоні догори ногами, а потім запустити пристрій при температурі 65°C і вище без посуду. У випадку з таблетками їх потрібно поміщати або у відсік для таблеток або на дно нижнього кошика.

2. Якщо ви бачите, що фільтри засмічені, зніміть їх, дотримуючись інструкцій виробника. Промийте під гарячою проточною водою, видаляючи всі залишки їжі. Якщо фільтр сильно забруднений, ви можете вимочити його у теплій воді з додаванням невеликої кількості м'якого миючого засобу.

3. Якщо є неприємний запах у посудомийці, можна використовувати спеціальний освіжувач. Зазвичай він кріпиться на кошику для посуду або вішається на верхню полицю.

4. Перевірте резервуар для миючого засобу (таблеток) на накопичення залишків. Якщо ви помічаєте будь-які забруднення, видаліть їх за допомогою м'якої тканини або губки, змочених у теплій воді.

5. Перевірте ущільнюючу гумку на дверцятах на наявність залишків їжі або бруд, очистіть її за допомогою м'якої тканини, змоченої в теплій мильній воді. При необхідності, ви можете використовувати зубну щітку для видалення стійкіших забруднень. Ретельно промийте губку та висушіть її перед закриттям дверцят.

6. Для очищення внутрішньої частини достатньо солі для посудомийки, але також можна використовувати харчову соду. Поступово розсипте її на дно, запустіть програму на високій температурі без завантаження посуду. Харчова сода допоможе видалити накип та освіжити внутрішню частину посудомийки.

Як користуватися посудомийною машиною, щоб вона забруднювалася менше: