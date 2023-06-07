Нагрівання задньої частини холодильника – знак неправильної роботи холодильника

Холодильник – побутовий прилад із великим терміном служби, але й він згодом виходить із ладу. Щоб раптово не залишитися без нього, варто прислухатися до небезпечних ознак, які свідчать про необхідність його заміни, повідомляє Molbuk.

Які ознаки говорять про необхідну заміну холодильника

1. Надмірна конденсація. Надлишкова волога на внутрішніх стінках камери, банках, пакетах із продуктами говорить про те, що прилад не охолоджує, як треба. Перевірте гумове ущільнення навколо дверей: проблема може ховатися у поганій герметизації. Тоді достатньо змінити гумку. Якщо це не виправило ситуацію, висока ймовірність, що холодильник незабаром вийде з ладу.

2. Двигун гріється. Нагрівання задньої частини холодильника – знак неправильної роботи холодильника. Щоб підтвердити проблему, викличте майстра з ремонту. Виправити ситуацію допоможе заміна котушок. Але якщо агрегат старий, вигідніше купити новий холодильник, ніж вкладати гроші у ремонт.

3. Їжа швидко псується. Швидке псування продуктів – поява неприємного запаху, прокисання, пліснява, зів'яла зелень – говорить про те, що холодильник не підтримує потрібну температуру зберігання.

4. Багато льоду у морозильній камері. Однією з ознак некоректної роботи холодильника є утворення товстого шару льоду на стінках морозилки. Розморозьте камеру. Якщо проблема повернулася за кілька днів, настав час подумати про покупку нового холодильника.

5. Холодильник старший за ваших дітей. Термін служби техніки – 10–20 років. Чим старший ваш холодильник, тим дорожчим буде його ремонт. Навіть якщо він не подає ознак несправності, починайте замислюватись про покупку нового обладнання, адже збій може статися будь-якої миті.

6. Споживає багато енергії. Якщо рахунки за електроенергію виглядають завищеними, проблема може бути в неефективності побутових приладів. Щоб не зіштовхнутися з проблемою знову, вибираючи нову модель, зверніть увагу на кількість опцій. Холодильники з більшим функціональним пакетом споживають більше енергії. Це стосується також моделей з нижньою морозилкою проти варіантів із верхньою морозильною камерою.

7. Сильний шум під час роботи. Якщо техніка вібрує і шумить останнім часом, то, можливо, термін її експлуатації спливає.