Якщо дозволяє площа кухні, придбайте окрему морозильну камеру

У домашньому холодильнику можна знайти практично все: м'ясо, рибу, яйця, овочі та фрукти. Про те, які продукти дійсно потрібно зберігати в холодильнику, і як це робити правильно – розповідає Hotline.

Які продукти можна зберігати в холодильнику

Овочі та фрукти. Ці продукти краще не зберігати в холодильнику. Якщо овочі та фрукти закуплені на день-два, покладіть їх у паперові пакети окремо один від одного. Пластикові пакети теж підійдуть, але важливо, щоб продукти в них були сухими, інакше вони почнуть гнити.

Є продукти, які погано зберігаються всюди. Наприклад, томати при денному світлі починають швидко гнити, а в холодильнику – в'янути. З урахуванням того, що практично всі сучасні холодильники тримають стабільну вологість близько 100%, у ньому томати здатні пролежати довше. Зберігати їх краще в пластиковому контейнері, окремо від інших овочів.

Ягоди. Їх краще зберігати в холодильнику, адже ягоди швидко пускають сік, течуть і псуються. Для зберігання використовуйте плоский контейнер або коробку, дно якої прокладіть паперовим рушником і викладіть на нього ягоди в один шар.

Зелень. Кріп, петрушку, базилік та іншу зелень краще зберігати в холодильнику в склянці з водою. Попередньо зріжте стебла на 1 см, вдягніть на листя пластиковий пакет або оберніть у вологий кухонний рушник – так зелень залишиться свіжою 3-4 дні.

Листя салату промийте холодною водою, просушіть на паперових рушниках і перекладіть у великий (це важливо!) герметичний контейнер. Так у вас буде свіжа хрустка зелень протягом мінімум тижня.

М'ясо та риба. В охолодженому вигляді ці продукти зберігаються 2-3 дні, тому якщо ви не плануєте щось з них приготувати, краще їх зберігати в морозильній камері.

Не забувайте, що заморожування та розморожування руйнує структуру клітин продуктів, через що знижується якість готової страви. Тому краще не купувати охолоджені м'ясо або рибу про запас, а тільки за потреби.

Сири. Щоб сири в холодильнику зберігалися довше, зніміть з них вакуумне упаковання та харчову плівку. Загорніть сир в пергамент, так він не «задихнеться» та не висохне. Пахучі сири в пергаменті покладіть в герметичний пластиковий або скляний контейнер, щоб весь холодильник не набув запаху благородного продукту. Всі м'які сири не варто зберігати тривалий час, це згубно позначається на їхній якості.

Як і що краще зберігати в морозильній камері

Якщо дозволяє площа кухні, придбайте окрему морозильну камеру, адже вона здатна на більше, ніж зберігати лід для коктейлів, пельмені та вареники. У морозильній камері можна зберігати практично всі продукти: овочі, ягоди та фрукти, зелень і горіхи, м'ясо, рибу, хліб, зварений рис, квасолю та нут, молоко, масло й багато іншого.

Щоб продукти зберігалися довго, дотримуйтесь простих правил заморозки:

1. Не морозьте багато в одному пакеті. Розкладайте продукти невеликими порціями, так вони швидше заморозяться і збережуть корисні якості.

2. На пакети із заморозкою наклейте стікери з датою, вони допоможуть зрозуміти, скільки продукт вже лежить в морозилці.

3. Овочі та фрукти нарізайте однаковими шматочками. Це можна зробити вручну або за допомогою кухонного комбайна. Однаковий розмір гарантує однаковий ступінь заморозки, час розморожування та приготування.

4. Зберігайте м'ясо, рибу та овочі на різних полицях і стежте за їх чистотою.