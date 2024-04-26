Роботи над будівництвом гілки метро розпочалися у 2017 році

У Києві один з підрядників, які відповідають за будівництво метро на київський район Виноградар, поклав гроші, призначені для будівництва, на депозит у банку. Замість зведення нової станції метро компанія заробила 139 млн грн з депозитних рахунків, повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури у п’ятницю, 26 квітня.

Прокуратура встановила, що у 2021 році підрядник використав гроші, які виділили на будівництво станції метро на Виноградар, у власних цілях та поклав їх на депозитні рахунки в банку. У жовтні того ж року прокуратура подала позов до Господарського суду Києва із вимогою стягнути зароблені кошти підрядника до бюджету міста.

Попри те, що суд повністю задовольнив позов прокуратури ще у 2022 році, а Північний апеляційний суд залишив рішення силі, Верховний суд направив справу на новий розгляд.

Лише за результатом нового розгляду, який відбувся 24 квітня 2024 року, суд повністю задовольнив позов прокуратури та стягнув з компанії-підрядника 139 млн грн до бюджету столиці.

Зазначимо, розробка плану будівництва метро на Виноградар стартувала у 2017 році, а в 2018 році тендер на будівництво виграло ПАТ «Київметробуд». Тоді компанія отримала 5,98 млрд грн на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар. Відкриття станції заплановане на 2025 рік.