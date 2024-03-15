Віктор Брагінський очолює комунальне підприємство «Київський метрополітен» з 2014 року

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Це сталося після того, як журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування в якому стверджують, що топ-чиновник не задекларував майно на суму понад 50 млн грн. Про звільнення чиновника повідомили в прес-службі КМДА у п’ятницю, 15 березня.

«Начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський написав заяву на звільнення», – йдеться у повідомленні прес-служби комунального підприємства.

Там також зазначили, що обов’язки начальника метрополітену тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Зазначимо, що напередодні, 14 березня, журналісти редакції Bihus.info опублікували розслідування про розкрадання у столичному метрополітені. Вони виявили у його директора Віктора Брагінського, який перебуває на посаді понад 10 років, незадеклароване майно вартістю 52 млн. Величезні статки записані на родичів посадовця.

Брагінський має дві однокімнатні квартири, одна з яких за 2 млн в новому житловому комплексі, а інша – батьківська в радянському будинку. Крім того, він має дачу на Київщині та автомобіль Toyota Land Cruiser. Натомість його матір у січні 2024 року стала власницею двох квартир в Києві не володіючи суттєвими доходами.

Колишня дружина чиновника Ольга має двокімнатну квартиру по сусідству з ним. Також вона володіє ділянкою в елітному селі Козин під Києвом.

Крім того, два роки тому Брагінський задекларував дохід у розмірі майже 2 млн грн від того, що продав сестрі земельну ділянку на Київщині. Цікаво, що націнка на земельній ділянці була зроблена у майже 10 разів.

Брагінський очолює комунальне підприємство «Київський метрополітен» з 2014 року. Журналісти Bihus.Info зауважують, що він прийшов з амбітними заявами про розбудову метро, але натомість за ці роки проблем стало тільки більше. За даними журналістів, підряди від метрополітену отримують люди, близькі до керівника підприємства.

відео Bihus.Info

Редакція Bihus.Info опублікувала першу частину розслідування та анонсувала продовження. Сам Брагінський ще не коментував розслідування.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обов'язків директора столичного метро. У своєму Telegram він повідомив, що зробив певні висновки після оприлюднення розслідування журналістів Bihus.info щодо незадекларованого майна Брагінського. Він додав, що відсторонить його, «або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення».

«З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха – виглядає це надто погано. І не тільки стосовно мене особисто, а щодо киян», – написав Кличко і зазначив, що фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів, мають займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, що у Києві 8 грудня минулого року через терміновий ремонтом між станціями «Деміївська» та «Либідська» тимчасово перестав працювати тунель. Причиною стало просідання ґрунту та потрапляння води у тунель, що унеможливило рух поїздів. Місцева влада заявила, що ремонт триватиме приблизно пів року.