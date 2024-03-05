Руслан Ляшко очолює теруправління ДБР у Львові

Очільник теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Його дружина орендує Lexus RX 450h 2021 року випуску та отримала 472 тис. грн соцвиплат у Австрії. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації посадовця, у 2022 році Руслан Ляшко отримав 1,9 млн грн зарплати в управлінні ДБР у Львові. Його дружина Ольга вказала 11,6 тис. грн зарплати у Дніпропетровській обласній прокуратурі та 472 тис. грн соцвиплат в Австрії (від Магістрату Санкт-Пельтена).

Руслан Ляшко є власником житлового будинку (43,7 м2) та двох земельних ділянок у селі Обухівка на Дніпропетровщині, квартири у Вишгороді (53,5 м2), також вони з дружиною є співвласниками квартири у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині (100,9 м2). Ольга Ляшко також є співвласницею квартири у Житомирі (63,7 м2). У Львові Руслан Ляшко має право користуватись квартирою площею 66,6 м2.

У подружжя немає власних автомобілів. Ольга Ляшко у 2022 році почала орендувати авто Lexus RX 450h (2021 року випуску) у Максима Косигина.

Руслан Ляшко зберігає заощадження переважно готівкою: 44 тис. доларів, 5,5 тис. євро та ще 220 тис. грн. Ольга Ляшко вказала 10 тис. доларів готівкових заощаджень.