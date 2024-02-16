У квітні 2023 року Миколу Никитюка призначили на посаду заступника начальника одного з відділів, а вже через місяць його підвищили до в.о. начальника ДПС у Львівській області

В.о. начальника головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Його призначили в.о. начальника у 2023 році, тож декларацію він подавав ще як кандидат на посаду заступника керівника одного з відділів податкової.

Як вказано у електронній декларації, Микола Никитюк у 2022 році отримав 166 тис. грн пенсії та понад чотири тисячі гривень процентів в банках, іншого доходу у нього не було. Його співмешканка Лілія Никитюк працює вчителькою у школі та вказала 159 тис. грн зарплати.

Микола Никитюк задекларував право користуватись автомобілем Seat Leon (2017 року випуску), який належить Наталії Хмарській. Податківець є співвласником квартири у Львові (54,3 м2), Лілія Никитюк є власницею двох квартир (123 м2 та 54 м2) та гаража (19,5 м2) у Львові.

Заощадження Микола та Лілія Никитюки зберігають переважно готівкою (38 тис. доларів, 5,5 тис. євро, 420 тис. грн), ще понад 10 тис. доларів в.о. начальника ДПС Львівщини зберігає на банківському рахунку.

47-річний Микола Никитюк родом зі Львова. Протягом 2019 – 2020 років був на посаді заступника начальника управління – начальника першого відділу управління оперативного забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області. У квітні 2023 року Никитюка призначили на посаду заступника начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Львівській області. Уже через місяць його підвищили до в.о. начальника головного управління ДПС у Львівській області. Попереднього керівника обласної ДПС відсторонили за підозрою у корупції його підлеглих.