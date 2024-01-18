Олександр Шляховський очолює поліцію Львівщини із 2021 року

Начальник ГУ Нацполіції Львівської області Олександр Шляховський подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, головний поліцейський Львівщини у 2022 року задекларував 1,1 млн грн зарплати у поліції, 10,5 тис. грн зарплати в університеті внутрішніх справ та 5 тис. грн виплат від профспілки. Дружина Ірина Шляховська задекларувала 249 тис. грн зарплати у ПАТ «Концерн Хлібпром» та 8 тис. грн зарплати у адвокатському об’єднанні «А.М.А. Лекс Груп».

У власності Ірини Шляховської є кілька земельних ділянок під Києвом, також вона є співвласницею квартири у Києві (59,7 м2). Олександр та Ірина Шляховські є співвласниками іншої квартири у столиці площею 81,5 м2. Вказану нерухомість подружжя набуло понад п’ять років тому. Із 2022 року подружжя орендує житло у Львові.

У власності Ірини Шляховської є два авто: вантажівка ГАЗ 33021-212 (Газель, 2002 року випуску) та Mazda 3 (2017 року випуску), якою користується Олександр Шляховський.