Дмитро Кукса очолює Пустомитівський райсуд Львівщини

Голова Пустомитівського районного суду Львівської області Дмитро Кукса подав декларацію про свої доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, голова суду за 2022 рік задекларував 1,3 млн грн зарплати та 600 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Його дружина Мар’яна Кукса заробила 284 тис. грн в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА.

Дмитро Кукса є співвласником квартири у Львова (154 м2) та трьох земельних ділянок у місті (305 м2, 36 м2, 216 м2). Мар’яна Кукса є власницею квартири у Львові (60 м2), житлового будинку (88 м2) та трьох земельних ділянок (0,1 га, 0,15 га, 0,16 га) у селі Басівка під Львовом. Також подружжя володіє незавершеним будинком у селі Басівка площею 290 м2. Нової нерухомості протягом 2022 року Кукси не купували.

У 2022 році Дмитро Кукса став власником авто Mercedes-Benz E 220 2017 року випуску, Мар’яна Кукса із 2020 року їздить на Volkswagen Golf 2015 року випуску.