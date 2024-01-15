Сергій Гирич очолює Личаківський районний суд Львова

Керівник Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Сергій Гирич задекларував 1,7 млн грн зарплати, син судді Олександр Гирич задекларував 501 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та ще 336 тис. грн зарплати у ТзОВ «Ліг Агро» – пов’язана з братами Дубневичами фірма зареєстрована у Новому Роздолі, її засновниками є діти Богдана та Ярослава Дубневичів: Павло Дубневич, Роксолана Пиртко та Юрій Дубневич. Дружина Сергія Гирича задекларувала 255 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

У спільній власності Сергія та Світлани Гиричів є дві квартири (242 м2 та 55 м2) у Львові, а також авто Suzuki Vitara 2016 року випуску та Mazda 2 2011 року випуску. Це майно подружжя придбало раніше, протягом 2021 – 2022 років Гиричі не купували нового майна.

Згідно з повідомленнями про суттєві зміни у майновому стані, 26 січня 2023 року Сергій Гирич придбав електричний позашляховик Honda M-NV 2022 року випуску (вартістю понад мільйон гривень), взявши 630 тис. грн кредиту.

Нагадаємо, що раніше суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско та керівник Львівського апеляційного суду Василь Головатий подали свої декларації про доходи за 2022 рік.