Ірина Волоско є головою Галицького районного суду Львова

Багаторічна голова Галицького районного суду Львова Ірина Волоско оприлюднила свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Ірина Волоско у 2022 році заробила 1,9 млн грн, її чоловік Олег Волоско задекларував 345 тис. грн пенсії та 261 тис. грн зарплати у ПП «Шувар-захист 1» (охоронна фірма).

У власності подружжя є два автомобілі, які були придбані у 2020 році: Mercedes-Benz ML-350 (2011 року випуску) та Volkswagen Touareg (2013 року випуску). У власності Ірини Волоско є будинок (357 м2) та дві земельні ділянки (1500 м2 та 973 м2) у селі Сокільники під Львовом. Олег Волоско є співвласником квартири у Львові (62 м2), земельної ділянки під Львовом (800 м2) та має право безоплатного використання будинку у селі Комарники (його площу чоловік судді не вказав). Протягом 2021 – 2022 років Ірина Волоско та її чоловік не купували нове майно.

Свої заощадження голова Галицького райсуду зберігає готівкою, Ірина Волоско задекларувала 3,7 млн грн готівкою, ще 1,5 млн грн готівкою зберігає Олег Волоско.

Нагадаємо, що раніше голова Львівського апеляційного суду Василь Головатий також оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік.