43-річний Ярослав Юрчишин пройшов у Верховну Раду від партії «Голос», він є громадським діячем та експертом у питаннях боротьби з корупцією

Народний депутат зі Львова Ярослав Юрчишин подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Ярослав Юрчишин задекларував 497 тис. грн зарплати у Верховній Раді, а також зарплату за сумісництвом та гонорари: 20 тис. грн від УКУ, 18 тис. грн від Києво-Могилянської академії, 3 тис. грн від Української академії лідерства, 24,8 тис. грн від НРЦ «Джерело». Дружина нардепа Ольга Юрчишин задекларувала 314,5 тис. грн від підприємницької діяльності.

У родині Юрчишинів є одне авто – Hyundai Elantra 2016 року випуску, яке у 2020 році придбала Ольга Юрчишин. Ярослав Юрчишин є власником квартири у Києві (70 м2), його дружина є власницею будинку (70 м2) та земельної ділянки (0,1 га) у селі Гута-Межигірська поблизу Києва. Вказану нерухомість Ольга та Ярослав Юрчишини придбали понад п’ять років тому, протягом 2021 – 2022 років подружжя не купувало та не продавало нерухомість чи інше майно.

43-річний Ярослав Юрчишин пройшов у Верховну Раду від партії «Голос», він є громадським діячем та експертом у питаннях боротьби з корупцією. Ярослав Юрчишин навчався на історичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка та у Києво-Могилянській академії – магістр політології. Ярослав Юрчишин був виконавчим директором Transparency International Україна, а протягом 2018 – 2019 років головою правління організації, він зупинив членство в правлінні, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради. У грудні 2023 року Ярослав Юрчишин став головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Нагадаємо, що раніше ще двоє нардепів з Львівщини подали декларації про доходи за 2022 рік, йдеться про Степана Кубіва та Михайла Бондара.