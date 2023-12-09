Юрчишин є першим заступником голови комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради

Верховна Рада призначила народного депутата від партії «Голос» Ярослава Юрчишина Головою Комітету з питань свободи слова. Раніше цю посаду обіймав проросійський нардеп Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді.

Про рішення Верховної Ради повідомив у суботу, 9 грудня, депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За призначення 43-річного Юрчишина головою комітету проголосувало 247 депутатів.

Ярослав Юрчишин є членом міжпарламентських зв’язків із Великою Британією, Японією, Канадою, Сінгапуром, Швецією, Чехією та Литвою. Протягом 2015-2016 років входив до Ради громадського контролю при НАБУ, а у 2016-2019 роках – виконавчим директором «Трансперенсі Інтернешнл Україна», а згодом і головою правління організації.

Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. У 2019 році обраний у народні депутати, а в серпні того ж року став першим заступником голови комітету з питань антикорупційної політики ВРУ.

Заступником Комітету з питань свободи слова є нардеп «Слуги народу» Євгеній Брагар, який також виконував обов’язки голови, а секретарем – Сергій Швець. Всього у комітеті є чотири нардепи.

Зазначимо, Нестор Шуфрич, який раніше обіймав посаду голови комітету, так і залишився його членом попри підозру у держзраді. Нагадаємо, 15 вересня СБУ провело обшуки у Нестора Шуфрича у справі щодо шпигунської мережі, яку організував колишній нардеп, екс-заступник секретаря РНБО та співробітник російського ФСБ Володимир Сівкович.

У помешканні нардепа від ОПЗЖ виявили заборонену радянську атрибутику та документи про розділення України з його підписами. Йому оголосили про підозру за ст. 111 ККУ та того ж дня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.