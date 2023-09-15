Суд відправив Нестора Шуфрича під арешт на два місяці
Підозрюваному в держзраді народному депутату не дозволили внести заставу
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Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави народному депутату України Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Про це у п’ятницю, 15 вересня, повідомляє «Суспільне».
Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду.
Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.
Прокурор у справі просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокати нардепа Шуфрича заявили, що будуть подавати апеляцію щодо рішення судді.
Зазначимо, що раніше сьогодні правоохоронці оголосили народному депутатові від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу підозру в державній зраді. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки.
В СБУ підтвердили, що, за матеріалами розслідування, Шуфрич тісно співпрацював із співробітником російського ФСБ Володимиром Сівковичем і виконував його завдання, зокрема, займався «підривною діяльністю в інформаційній сфері».