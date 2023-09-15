Нестор Шуфрич своєї провини не визнав, його адвокати готують апеляцію

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави народному депутату України Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Про це у п’ятницю, 15 вересня, повідомляє «Суспільне».

Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду.

Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.

Прокурор у справі просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокати нардепа Шуфрича заявили, що будуть подавати апеляцію щодо рішення судді.

Зазначимо, що раніше сьогодні правоохоронці оголосили народному депутатові від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу підозру в державній зраді. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки.

В СБУ підтвердили, що, за матеріалами розслідування, Шуфрич тісно співпрацював із співробітником російського ФСБ Володимиром Сівковичем і виконував його завдання, зокрема, займався «підривною діяльністю в інформаційній сфері».