Скандального депутата затримали на Київщині

Служба безпеки України обшукує помешкання народного депутата від політичної партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якому інкримінують державну зраду. Про це повідомив у п'ятницю, 15 вересня, редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

Обшуки в уродженця Ужгорожа Шуфрича проводяться у справі щодо шпигунської мережі, яку організував колишній нардеп, екс-заступник секретаря РНБО та співробітник російського ФСБ Володимир Сівкович. Сівковичу оголосили про підозру в держзраді у липні 2023 року.

«За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада», – повідомив журналіст.

Проросійського депутата обшукують у селищі Козин, Київської області, де розташований його будинок. Наразі відбувається понад 50 обшуків щодо справи Нестора Шуфрича. За даними співрозмовників «Суспільного», обшуки тривають, проте Шуфрича ще не затримали.

Якщо Шуфричу інкримінують держзраду, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Водночас правоохоронці поки не коментували можливе затримання нардепа та не уточнили, за якою статтею ККУ його підозрюють.

У нардепа в маєтку знайшли заборонену радянську символіку. Обшуки тривають.

Нагадаємо, Володимира Сівковича спільно з колишнім начальником управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем викрили на державній зраді. Посадовці сприяли вторгненню Росії до України та намагалися приховати від правоохоронців та влади України плани Кремля щодо війни. Сівковича та Кулініча, через якого він отримував секретну інформацію, затримали у липні 2023 року.

Їм обом інкримінували керівництво злочинною спільнотою, державну зраду та пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю. Проросійським посадовцям загрожує довічне ув'язнення.