Володимир Сівкович з березня 2014 року перебуває в Росії

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу. За даними слідчих ДБР, він співпрацював з ФСБ держави-терориста Росії.

ДБР заочно оголосила підозри також трьом співробітникам ФСБ за шпигунство.

«5-а служба федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні прес-центру відомства.

За даними ДБР, очолив її начальник 9 («українського») управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Игорь Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Алєксандр Чуліндін, Маріна Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.

«Залучили ефесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році «перебрались» до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив екс-начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України», – розповіли в ДБР.

За даними відомства, Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала росіянам відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Як зазначає «Главком», саме через екс-начальника СБУ в Криму Олега Кулініча Сівкович отримував секретну інформацію. А саме:

відомості щодо планів зі створення окремого підрозділу в структурі Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який буде займатися активними заходами у сфері боротьби з контрабандою, організованою злочинністю, злочинами у сфері інформаційної безпеки;

відомості щодо необхідності призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника СБУ з метою взяття під контроль членами злочинної організації діяльності департаменту контррозвідки СБУ;

відомості щодо призначення на посаду в органах СБУ особи, на ім'я Євген, з яким Кулініч підтримує довірливі стосунки та проходження ним спеціальної перевірки.

«Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві «політичний офіс», працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України», – додали в ДБР.

Зокрема, у «політичному офісі» на постійній основі працювала кадровий співробітник департаменту оперативної інформації 5-ої Служби федеральної служби безпеки РФ Маріна Тєрєнтьєва. Ця ж особа має «корочку» – позаштатний фотокореспондент інформаційного агентства «ІТАР-ТАСС».

Наразі Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Чумакову, Чуліндіну та Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Додамо, що 61-річний Володимир Сівкович був віце-прем'єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова з 11 березня до 13 жовтня 2010. Потім обіймав посаду заступника секретаря РНБО з жовтня 2010 до грудня 2013.

19 лютого 2014 року, наприкінці правління Януковича, Сівковича повернули на посаду, але вже 28 лютого в. о. президента Турчинов остаточно звільнив його. Пізніше Володимир Сівкович виїхав до Москви.

Володимир Сівкович – один з основних підозрюваних у жорстокому розгоні студентів на Майдані Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Як інформував ZAXID.NET, СБУ та ДБР затримали колишнього голову Управління СБУ Криму Олега Кулініча 17 липня. Слідчі встановили факти співпраці затриманого з представниками спецслужб держави-терориста Росії.

Було встановлено, що Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України, а також брав безпосередню участь у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.