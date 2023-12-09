Новопризначений голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону «Єдині новини» на сьогодні – під питанням. Про це він заявив у коментарі Інтерфакс-Україна після свого призначення у суботу, 9 грудня.

«Моя позиція щодо марафону: його ефективність – під питанням. Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то треба працювати з цією ефективністю у тому чи іншому напрямі», – сказав Юрчишин.

Він зазначив, що з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.

«Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, «відставки» Залужного. З інсайдерською інформацією, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною», – пояснив нардеп.

При цьому, за його словами, якщо більшість суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то «щось із марафоном – не так».

«Відповідно, потрібно розв’язувати питання або більшого балансу, або проактивнішої позиції (а насправді – можливості оперативно інформувати), або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції та шукати якийсь інший формат», – додав Юрчишин.

Як інформував ZAXID.NET, 9 грудня Верховна Рада призначила нардепа від фракції «Голос» Ярослава Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова. До цього з 2019 року комітет очолював нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич.