Раніше Шуфрича арештували на два місяці

Комітет з питань Регламенту розглянув постанову щодо відкликання проросійського нардепа та підозрюваного у державній зраді Нестора Шуфрича, звільнивши його з посади голови Комітет з питань свободи слова. Водночас Шуфрич залишився членом комітету, повідомив у середу, 20 вересня, нардеп Ярослав Железняк.

За даними депутата, Нестора Шуфрича вже зняли з посади голови комітету Верховної ради. На його місце претендує виконувач обов'язків голови, Євген Брагар.

«Згідно з рішенням, сам Шуфрич залишиться просто членом комітету, оскільки треба мінімум три людини для взагалі існування парламентського комітету», – пояснив Ярослав Железняк.

Чи буде розглядатися питання відкликання Нестора Шуфрича з посади члена комітету, наразі невідомо. Голосування за нового голову Комітету з питань свободи слова відбудеться 20 вересня.

Як інформував ZAXID.NET, 15 вересня СБУ провело обшуки у Нестора Шуфрича у справі щодо шпигунської мережі, яку організував колишній нардеп, екс-заступник секретаря РНБО та співробітник російського ФСБ Володимир Сівкович. Шуфрича підозрюють у державній зраді за ст. 111 ККУ, оскільки він займався підривною діяльністю на телеканалах та інших медіа. У помешканні нардепа від ОПЗЖ виявили заборонену радянську атрибутику та документи про розділення України з його підписами.

Того ж дня Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Нардепу не дозволили внести заставу та заарештували у залі суду. Адвокати нардепа Шуфрича заявили, що будуть подавати апеляцію щодо рішення судді.