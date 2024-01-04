Михайло Бондар є народним депутатом двох скликань

Народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації депутата з Львівщини, за 2022 рік Михайло Бондар заробив 492 тис. грн, також він отримав 681 тис. грн соцвиплат від Міністерства у справах ветеранів, 132 тис. грн пенсії та ще 15 тис. грн матеріальної допомоги.

Михайло Бондар проживає разом із своїм сином Назарієм у орендованій квартирі у Києві. У 2022 році народний депутат став власником 2 га землі у селі Матів біля межі Львівської та Волинської областей, що поруч із селом Бодячів, де народився нардеп.

Нагадаємо, що 50-річний Михайло Бондар народився у Червоноградському районі Львівщини, навчався у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю фінанси, економіка і підприємництво, працював бухгалтером. Під час Революції гідності був сотником 10 Сокальської сотні Самооборони Майдану. Після перемоги на Майдані пішов добровольцем в Нацгвардію. У 2014 році отримав поранення біля Слов'янська, брав участь у бойових діях біля Дебальцевого.

Михайло Бондар є народним депутатом двох скликань, йому двічі вдалось перемогти на мажоритарному окрузі у Бродівському, Буському і Радехівському районах.

Додамо, що ще один нардеп із Львівщини подав декларацію про доходи за 2022 рік – Степан Кубів задекларував годинник De Ville Co-Axial Chronometer бренду Omega, а також ікону 1838 року.