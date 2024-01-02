31 грудня Юрій Пошивак повідомив, що придбав автомобіль Tesla Model S 2019 року випуску за 908 тис. грн

Голова Старосамбірського районного суду Львівщини Юрій Пошивак придбав автомобіль Tesla Model S за понад 900 тис. грн. Суддя 31 грудня повідомив про суттєві зміни у майновому стані, які оприлюднили у реєстрі декларацій.

Юрій Пошивак працює головою Старосамбірського районного суду Львівщини. У 2023 році він подав електронну декларацію, у якій вказав, що за 2022 рік отримав 1 млн та 50 тис. грн зарплати, ще 247 тис. грн заробітної плати отримала його дружина Лідія Баб'як. Також Юрій Пошивак задекларував авто Nissan Rogue 2017 року випуску та квартиру у Трускавці, співвласником якої він є.

Після подання декларації Юрій Пошивак двічі повідомляв про зміни у майновому стані. У червні 2023 року голова райсуду задекларував 783 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, а 31 грудня повідомив, що придбав автомобіль Tesla Model S 2019 року випуску за 908 тис. грн.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року декларації посадовців знову стали публічними. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що низка чиновників, суддів та правоохоронців придбали елітні авто під час повномасштабного вторгнення Росії.