Найдорожча автівка серед задекларованих під час повномасштабного вторгнення – Audi за 2,7 млн грн

Низка державних службовців вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України придбали нові автомобілі бізнес-класу. Серед них – нардепи від головуючої партії «Слуга народу», співробітники міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань та судді, йдеться у розслідуванні «Схем», опублікованому у понеділок, 18 грудня.

Згідно з даними декларацій чиновників та держслужбовців, щонайменше вісім посадовців придбали автомобілі під час повномасштабного вторгнення. Деякі з них придбали машини у кредит, а деякі стверджували, що з купівлею авто їм допомагали грошима батьки.

Серед суддів, які купили нові авто протягом 2022-2023 року, присутній суддя Турківського райсуду на Львівщині Ростислав Ференц. Згідно з його декларацією, у 2023 році він взяв кредит на купівлю Toyota Corolla 2023 року випуску вартістю 1,338 млн грн. Сам Ференц заявив журналістам, що брав кредит для того, щоб дружина купила машину.

Елітне авто також придбала і суддя Восьмого апеляційного адмінсуду Тетяна Шинкар – у вересні 2022 року вона придбала Audi Q7 2022 року випуску за 2,7 млн грн. Посадовиця пояснила, що авто вона замовила нібито ще за рік до повномасштабного вторгнення.

У грудні 2022 року новий Lexus NX 350H 2022 року випуску за 2,185 млн грн придбав і суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков. Суддя заявив, що авто він придбав сам, а машина у Харкові йому потрібна надійна. Шабельніков також додав, що він «із колегами допомагає ЗСУ».

Електрокар Tesla Model Y 2020 року випуску у травні 2022 року придбав директор Департаменту інформатизації МВС України Олександр Михайлов. До купівлі машини посадовець отримав допомогу від матері в розмірі 898 тис. грн. Авто Михайлов придбав за 1,2 млн грн. Коментувати покупку як посадовець, так і його мати відмовились.

Власником нового автомобіля також став керівник відділу ДБР Олександр Говорущак. У своїй декларації він вказав, що у вересні 2022 року став власником BMW X5 2018 року випуску вартістю 1,35 млн грн. на питання журналістів щодо доцільності покупки Говорущак відповів ухильно, заявивши, що інформація про авто може не відповідати дійсності.

За час повномасштабного вторгнення нові автівки придбали також і народні депутати головуючої партії «Слуга народу» – Сергій Бабак та Євген Пивоваров. Бабак, який обіймає посаду голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, став власником BMW 530E 2019 року випуску, вказавши вартість машини в 1,2 млн грн. Посадовець зазначив, що перед купівлею продав інше BMW за 600 тисяч гривень і допомагає військовим, «хоча на цьому і не піариться».

Євген Пивоваров, який наразі є членом парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, придбав Audi A8 2020 року випуску за 1,3 млн грн. Коментувати покупку машини депутат відмовився.

Нова машина з’явилася також і в заступника мера Ужгорода Вадима Борця. Згідно з його декларацією, наприкінці 2022 року він став власником BMW X7 XDrive 30D 2022 року випуску за 1,5 млн грн. Сам Борець на запитання про нове авто не відповів та запропонував журналістові «Схем» приїхати в Ужгород.