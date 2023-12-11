Андрій Садовий задекларував 813,3 тис. грн зарплати в Львівській міськраді

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними. Варто зазначити, що у період воєнного стану, подання декларацій є не обовʼязковим.

Андрій Садовий задекларував 813,3 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 788,9 тис. грн. Ще 5922 грн міський голова задекларував на рахунку в «ПриватБанку».

Дружина мера Катерина Кіт-Садова, як і раніше, задекларувала автомобіль Škoda Kodiaq 2017 року та новий автомобіль Mersedes-Benz 2021 року, придбаний у листопаді 2021 року вартістю 2,374 млн грн. У довоєнний 2020 рік дружина мера декларувала мінівен Merсedes-Benz Viano 2012 року, утім зараз у декларації його немає.

Річний дохід Катерини Кіт-Садової у 2022 році становив майже 2,4 млн грн зарплати у «ТРК Люкс» та майже 400 тис. грн кредиту в банку. Крім цього, вона задекларувала 28 тис. доларів США та 430 тис. грн готівки. Також вона має кредити в «Укргазбанку» та «ПриватБанку», взяті у 2021 та 2022 роках.

Катерина Кіт-Садова є основною співвласницею медіахолдингу ПрАТ «ТРК Люкс», куди входить 24 канал, радіостанції «Люкс» та «Максимум», а також низка онлайн-видань, зокрема і ZAXID.NET.

Сім’ї Садових належить будинок площею 660 м2 у Львові разом із прибудинковою територією сукупною площею трохи більше 1000 м2. І будинок, і земля належать родині із 2012 року та зареєстровані за Катериною Кіт-Садовою.