У 2020 році Андрій Садовий заробив удвічі менше, ніж роком раніше

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував 29 березня на сайті НАЗК декларацію про доходи у 2020 році. Щороку декларації зобов’язані публікувати всі посадовці місцевого самоврядування і державних органів влади.

Андрій Садовий задекларував майже 695 тис. грн зарплати на посаді мера, тоді як торік ця сума перевищувала мільйон гривень.

Сім’ї Садових належить будинок площею 660 м2 у Львові разом із прибудинковою територією сукупною площею трохи більше 1000 м2. І будинок, і земля належать родині із 2012 року.

Дружина мера Катерина Кіт-Садова задекларувала два автомобілі мінівен Merсedes-Benz Viano 2012 року і Škoda Kodiaq 2017 року. Річний дохід Катерини Кіт-Садової у 2020 році становив майже 6 млн грн, в тому числі 2,3 млн грн як зарплата у ПрАТ «ТРК Люкс» і майже 3,5 млн грн дивідендів від діяльності компанії. Зазначимо, що Катерина Кіт-Садова є основною співвласницею медіахолдингу ПрАТ «ТРК Люкс», куди входить 24 канал, радіостанції «Люкс» та «Максимум», а також низка онлайн-видань, зокрема і ZAXID.NET.

Станом на кінець 2020 року на рахунках у «ПриватБанку» і «УкрСибБанку» родина зберігала майже 2 млн грн, а у готівці – 10 тис. доларів США та 150 тис. грн.