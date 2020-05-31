Мер Львова оприлюднив свою декларацію про доходи за 2019 рік

У Катерини та Андрія Садових п'ятеро синів, разом з ними також живе мама Катерини

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував 31 травня на сайті НАЗК декларацію про доходи своєї родини у 2019 році. Такі декларації зобов’язані публікувати усі посадовці місцевого самоврядування і державних органів влади.

Андрій Садовий задекларував трохи більше мільйона гривень доходу за 2019 рік, отриманого як зарплата на посаді мера Львова. Сім’ї міського голови належить будинок площею 660 м2 у Львові разом з прибудинковою тариторією сукупною площею трохи більше 1000 м2. І будинок, і земля належать родині Садових з 2012 року.

У власності сім’ї є також два автомобілі – мінівен Merсedes-Benz Viano 2012 року і Škoda Kodiaq 2017 року, за другий автомобіль виплачують кредит.

Сукупний річний дохід дружини мера Катерини Кіт-Садової у 2019 році склав 7,1 млн грн, в тому числі 2,4 млн грн як зарплата у ПрАТ «ТРК Люкс» і майже 4,7 млн грн дивідендів від діяльності компанії. Нагадаємо, що Катерина Кіт-Садова є основним співвласником медіахолдингу ПрАТ «ТРК Люкс», куди входить 24 телеканал, радіостанції «Люкс» та «Максимум», а також низка онлайн-видань, зокрема і ZAXID.NET.

Як випливає з декларації Садового, станом на кінець 2019 року на рахунках у «ПриватБанку» і «УкрСибБанку» родина зберігала 2,4 млн грн. Його родина також володіє готівковими коштами 10 тис. доларів США і 150 тис. грн.