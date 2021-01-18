Середня місячна зарплата мера становила 46 тис. грн

Львівська міська рада опублікувала суму заробітної платні міського голови Андрія Садового та його заступників за 2020 рік. Реальна середня щомісячна зарплата мера становить 46 тис. грн «чистими».

Зарплата міського голови складається з посадового окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу років та високі досягнення в праці, доплати за роботу з таємними документами, премій, одноразової допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення, відряджень, лікарняних, нарахувань за період відпустки. Водночас із загальної суми зарплати щомісяця вираховують військовий збір, податок з доходів фізичних осіб та профспілкові внески.

Як розповіла ZAXID.NET в. о. керівниці управління персоналом ЛМР Богдана Яремчук, усі виплати регулює урядова постанова про оплату праці працівників органів місцевого самоврядування, зокрема там визначений посадовий оклад міських голів та їхніх заступників, а також розрахунки для додаткових виплат. Згідно з цією постановою, меру на рік виплачують дві допомоги: для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань. Крім цього, залежно від середньої місячної зарплатні та посадового окладу, вираховують надбавки за вислугу років та досягнення в праці. Щомісячну премію голові нараховують відповідно до ухвали Львівської міськради.

Посадовий оклад Андрія Садового коливався від 2059 до 16 400 грн, залежно від місяця. Найбільше мер заробив у січні минулого року – 129,3 тис. грн, при цьому понад 115 тис. грн – одноразова виплата допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Найменше Андрій Садовий заробив у квітні – 24,7 тис. грн. Загалом же за минулий рік Андрій Садовий заробив майже 553 тис. грн. Для порівняння, згідно з його декларацією, у 2019 році мер отримав трохи більше мільйона гривень зарплати. Зниження зарплати, вочевидь, зумовлене тим, що влітку 2020 року Садовий позбавив себе та своїх заступників регулярних премій до кінця карантину.

Зарплата Андрія Садового за 2020 рік (клікніть для збільшення)

Цікаво, що у більшості заступників міського голови Львова середня зарплата вища. Зокрема у заступника з питань безпеки міста Сергія Бабака середня зарплата торік становила 50 тис. грн, у заступника з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа – 43 тис. грн, у заступника з містобудування Любомира Зубача – 57,8 тис. грн, у бізнес-омбудсмена Сергія Кіраля – 58 тис. грн, у заступниці з житлово-комунальних питань Ірини Маруняк – 76,7 тис. грн, у заступника з питань розвитку Андрія Москаленка – 57,7 тис. грн, у заступниці з гуманітарних питань Галини Слічної – 66 тис. грн.