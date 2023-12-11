Вилучення документів з публічної частини Реєстру можливе до завершення чи скасування воєнного стану

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про відповідне рішення повідомила прес-служба відомства ввечері у неділю, 10 грудня.

«Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

У НАЗК зазначають, що вилучення документів з публічної частини Реєстру можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні. Однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

Нагадаємо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Рада ухвалила законопроект із лише частковим відкриттям декларацій. Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето, а президент Володимир Зеленський 10 жовтня його підписав. Крім того, Рада прийняла законопроект, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби.

У НАЗК пообіцяли відкрити доступ до е-декларацій у грудні, але зазначили, що декларації військових та їхніх сімей будуть засекречені.