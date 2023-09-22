Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи у начальника Самбірського РТЦК та СП (колишній військкомат). Йдеться про нерухомість на 4,4 млн грн, які військком та його дружина придбали протягом 2020 – 2022 років.

Як вказано у повідомленні НАЗК за 22 вересня, співробітники НАЗК провели моніторинг способу життя самбірського військкома та виявили у нього необґрунтовані активи на 4,4 млн грн. Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020 – 2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

Військком пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. доларів США.

«Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн», – повідомляє НАЗК.

Наразі НАЗК передало усі матеріали щодо самбірського військкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо, що у Самбірському районному ТЦК виник скандал через побиття чоловіка працівниками військкомату. За даними слідства, заступник начальника відділу ТЦК та старший солдат завдали постраждалому харків’янину низку тілесних ушкоджень, погрожували зброєю, аби змусити його пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації.