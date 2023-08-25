Денис Галушко (зліва) та його родина не мали фінансової спроможності оплатити все майно та нерухомість

Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало спосіб життя заступника скандального одеського військкома Євгена Борисова – Дениса Галушка, та виявило ознаки корупції. Зокрема йдеться про привласнення понад 14 млн грн заступником ТЦК та СП, повідомили у п'ятницю, 25 серпня, у прес-службі НАЗК.

За даними правоохоронців, Денис Галушко, який обіймає посаду заступника начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також є начальником сектору комплектування військкомату, займався незаконним збагаченням на посаді. Нагадаємо, його керівника, скандального військкома Євгена Борисова затримали та арештували у липні 2023 року за підозрою у корупційних схемах та ухиленні від служби.

Родичі Галушка з початку 2020 року почали купляти елітні автомобілі, не вказуючи їх в деклараціях. У прес-службі НАЗК заявили, що теща Дениса Галушка придбала та продала два авто Mercedes-Benz вартістю понад 2 млн грн кожне, а у 2022 році купила BMW X7 за майже 4 млн грн.

«При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття. Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн», – заявили у прес-службі НАЗК.

Також авто та житловий будинок придбала мати Дениса Галушка. Йдеться про Toyota RAV-4 за 880 тис. грн та будинок вартістю майже 1,7 млн грн. За словами правоохоронців, жінка не була фінансово спроможною придбати машину та будинок. Син Дениса Галушка також придбав квартиру в Одесі за 563 тис. грн.

«Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома. В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн», – повідомили у прес-службі НАЗК.

За даними НАЗК, заступник військкома та його дружина з 2021 року витратили майже 6 млн грн, що значно більше за їхній законний дохід. Гроші надходили на картки Галушків готівкою через термінали. Передавалися кошти на суми від 9 до 106 тис. грн.

НАЗК зробило висновки щодо способу життя Дениса Галушка та затвердила, що він та його близькі не мають законні доходи для придбання машин та нерухомості. Відтак, у заступника одеського військкома виявили ознаки корупційного правопорушення за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Правоохоронці надіслали висновок щодо Галушка до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. У разі оголошення Денису Галушку підозри, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років.