Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили очільника військово-лікарської комісії Подільського військкомату Руслана Стасулу, який підробляв довідки військовозобов'язаним для їхнього виїзду за кордон. Чоловіку та його вісьмох спільників викрили на отриманні грошей за незаконні послуги, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у п'ятницю, 25 серпня.

У прес-службі Офісу Генпрокурора не уточнюється ім'я правопорушника, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про Руслана Стасулу, який обіймав посаду голови ВЛК Подільського військкомату з 2015 року. За даними його сторінки на LinkedIn, раніше він навчався в Івано-Франківській державній медичній академії, а до отримання посади в Подільському ТЦК та СП працював у київському Центрі первинної медико-санітарної допомоги №4.

Голова ВЛК Подільського військкомату Руслан Стасула (справа)

«За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були підставою для перетину державного кордону України. Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3000 до 4000 доларів з людини», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

До незаконної схеми було залучено дев'ятеро людей, які розшукували охочих ухилитися від мобілізації. Ще кілька працівників київських лікарень та членів ВЛК допомагали виготовити пакет необхідних для поїздки за кордон документів. Ухилянтам злочинці видавали папери, які визнають їх непридатними до військової служби.

«Діяльність групи була викрита під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів», – повідомили у прес-службі.

Правоохоронці виявили, що Руслан Стасула причетний і до справи голови ВЛК Оболонського суду. Очільник військово-лікарської комісії разом із шістьма лікарями допомагали перебратися чоловікам через кордон України.

Голові ВЛК Подільського ТЦК та СП оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (сприяння незаконному перетину кордону шляхом підроблення документів). Руслану Стасулі загрожує до дев'яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років.